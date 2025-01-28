Haaland’ı keşfeden gözlemci Beşiktaş’a geliyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Erling Haaland’ı keşfeden Molde'nin eski baş scout'u John Vik'i kadrosuna kattı. Vik, Beşiktaş'ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak görev yapacak.

Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci Molde'de Haaland'ı takıma katan önemli isimlerden biriydi.

Ole Gunnar Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı her iki dönemde de John Vik kulüpte yer alırken Cardiff City ve Manchester United’da Norveçli teknik direktörle birlikteydi.