Haaland’ı keşfeden gözlemci Beşiktaş’a geliyor

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Haaland’ı keşfeden gözlemci Beşiktaş’a geliyor

Beşiktaş, Solskjaer sonrası teknik ekibe bir isim daha katıyor. Siyah beyazlılar Erling Haaland’ı keşfeden scout John Vik'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Erling Haaland’ı keşfeden Molde'nin eski baş scout'u John Vik'i kadrosuna kattı. Vik, Beşiktaş'ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak görev yapacak.

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Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci Molde'de Haaland'ı takıma katan önemli isimlerden biriydi.

Ole Gunnar Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı her iki dönemde de John Vik kulüpte yer alırken Cardiff City ve Manchester United’da Norveçli teknik direktörle birlikteydi.

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