Haaland'ın sakatlığı endişe yarattı

Manchester City'nin forvet oyuncusu Erling Haaland, FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth ile oynanan maçta sakatlanmasının ardından bir uzmana görünecek. Maçın 61. dakikasında oyundan alınan Norveçli yıldız, sahayı koltuk değnekleriyle terk etti. Sol ayak bileğinde koruyucu bot bulunan Haaland’ın durumu, kulüp doktorları tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından daha kapsamlı inceleme için bir uzmana yönlendirildi.

DURUMU NETLEŞMEDİ

Manchester City kulübü, Haaland’ın bu sezon tekrar sahalara dönmesini beklediklerini duyurdu. Yıldız golcünün FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda da forma giymesi planlanıyor. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 40 maçta 30 gol atarken 4 asist yaptı. Ancak sakatlığının tam kapsamı, uzman doktorun yapacağı değerlendirme sonrası netleşecek.

FA CUP, CİTY İÇİN SON UMUT

Manchester City, zorlu geçen sezonda FA Cup’a büyük önem veriyor. Premier Lig’de zirveden uzak kalan ve Şampiyonlar Ligi ile Carabao Cup’tan elenen Guardiola’nın ekibi, FA Cup’ı kazanarak sezonu kupayla kapatmak istiyor. Bournemouth karşısında kaçırdığı penaltıya rağmen Haaland, Nico O’Reilly’nin ortasını ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi. Ardından Omar Marmoush’un golüyle City, yarı finale yükseldi.

Manchester City, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

GUARDİOLA’NIN SAKATLIKLARLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Manchester City bu sezon birçok önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybetti. Guardiola, sakatlık sorunlarıyla boğuşan kadrosuna rağmen takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Premier Lig’de beşinci sırada bulunan Manchester ekibi, Şampiyonlar Ligi sıralamasına girebilmek için Chelsea ile kıyasıya bir mücadele veriyor.