Haaland'ın sevgilisine aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı!

İngiliz ekibi Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland bu kez saha dışındaki bir hareketiyle gündem oldu. 1.95'lik santrfor, sevgilisine tamamı elmaslardan oluşan bir el çantası hediye etti. Bu pahalı hediyenin maliyeti, 18 milyon lirayı buluyordu...

İNSANIN HAYATI DEĞİŞİR

Döviz açısından konuşursak, rakam yaklaşık 400 bin dolardı! İngiliz basını da doğal olarak pahalı hediyeyi manşetlerine taşıdı. Bu çantaya ödenen parayla neler satın alınabileceği yazıldı. Sadece 400 bin dolarla birçok insanın hayatı tamamen değişebilir.