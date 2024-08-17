Hababam sınıfının yıldızı hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı öğrencisi Tuncay Akça evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tuncay Akça "Hababam Sınıf" filmlerinin bir çok bölümünde yer almıştı.

Eşi sabah kalktığında 60 yaşındaki Tuncay Akça‘nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınacak.

TUNCAY AKÇA KİMDİR

Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lakaplı öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Manav Adem rolünde oynamıştır.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur. 2004 yılında Hababam Sınıfı Merhaba'da oynamıştır.