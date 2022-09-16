Haber alamadığı ağabeyinin cesedini buldu

Sakarya Karasu’da kullandığı traktörle uçuruma yuvarlanan 46 yaşındaki Hamza Şık’tan haber alamayan yakınları Hamza Şık’ı aramaya başladı. Altı saat boyunca Hamza Şık’tan haber alamayan ağabeyi Hamza Şık’ın cansız bedenini traktörün yanında buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Şık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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