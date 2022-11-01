﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu

DHA - Ankara'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay Demirtaş, ağaca asılı halde ölü bulundu.
Ankara'da, geçen cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş (19), ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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