Haber alınamayan din kültürü öğretmeni ölü bulundu

Hankendi Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Nurullah Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine Kaya'nın yalnız yaşadığı eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Kaya’nın cansız bedenini buldu. Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Kaya'nın ölüm sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.