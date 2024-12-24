Haber alınamayan genç evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan genç evinde ölü bulundu

Çorum'da 32 yaşındaki Yalçın Kafa isimli vatandaştan yakınları haber alamıyordu. Genç evinde ölü bulundu.

Olay, Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kendisinden haber alamadığı 32 yaşındaki Yalçın Kafa, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kafa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa'nın ölüm sebebi, otopsi incelemesi neticesinde tespit edilecek.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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