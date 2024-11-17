Haber alınamayan genç kız evde ölü bulundu! Sevgilisi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Haber alınamayan genç kız evde ölü bulundu! Sevgilisi gözaltına alındı

Tekirdağ Kapaklı'da kendisinden haber alınamayan genç kız, evde ölü olarak bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kız, evde ölü olarak bulundu. Genç kızın sevgilisi gözaltına alındı.

Olay Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Alınan bilgi sonrası kızın yaşadığı eve gelen polis ve sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde Tonguz'u hareketsiz olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Begüm Tonguz'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın ardından Begüm Tonguz ile beraber yaşadığı öğrenilen sevgilisi O.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda çelişkili ifadeler kullandığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Son Haberler
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı