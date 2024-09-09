Haber alınamayan genç park halindeki tırda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan genç park halindeki tırda ölü bulundu

Ailesinin bir süredir haber alamadığı 25 yaşındaki tır sürücüsü, soğan taşımak için geldiği Çorum'da Alaca ilçesindeki park halindeki tırda ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Yozgat Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre soğan taşımak için Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine gelen tır sürücüsü 25 yaşındaki İrfan Salkın'a ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek Salkın'ın aynı ilçede bulunan arkadaşlarını aradı.

Salkın'ın kullandığı tırın yanına gelen arkadaşları, kapıları bir türlü açamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları yoldan geçen jandarma ekiplerini durdurarak yardım istedi. Jandarma ekiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletmesi üzerineolay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
ekipler, İrfan Salkın'ın tır kabininde hareketsiz yattığını görerek tıra girdi. İrfan Salkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, Salkın'ın cenazesi morga gönderildi.

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Haber alınamayan genç park halindeki tırda ölü bulundu