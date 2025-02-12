Haber alınamayan kadının evinde kemikleri çıktı

Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemiklerine ulaşıldı.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.

Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun olmadığı ve uzun süredir yalnız yaşadığı belirtildi.

Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.