Haber alınamayan öğretmenden acı haber

Olay, Hekimhan ilçesi Dereköy Mahallesi’nde yaşandı. İbrahim Alıcı, engelli kız kardeşi ile birlikte yaşamaktaydı. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alıcı’nın yakınları, durumu şüpheli bulup, eve giderek kontrol etmek istedi. Arama, evin odunluğunda başladı.

ODUNLUĞUNDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evin odunluğunda zeminde meydana gelen bir göçük olduğunu fark eden yakınları, göçük altındaki İbrahim Alıcı’nın cansız bedenini buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİ ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıkılan odunluğun altındaki Alıcı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla İlgili Soruşturma BAŞLATILDI

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.