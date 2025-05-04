Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Nevşehir'de kendisinden yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Nevşehir'de yalnız yaşayan 64 yaşındaki S.Y.'den yakınları yaklaşık 2 haftadır haber alamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri evin kapısını çalmasına rağmen evden ses gelmeyince itfaiyeye haber verildi.

EKİPLER CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI

Nevşehir Belediyesine ait İtfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında evde yalnız yaşayan S.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinden sonra şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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