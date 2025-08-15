Haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Kaynak: İHA
Antalya'da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki şahıs iş yerinde ölü bulundu. Gerçek, kötü kokular yayılmasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 Sokak'ta bulunan mimarlık ve dekorasyon firmasına ait iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerini bir süredir açmayan ve haber alınamayan Eşref İnci'nin (61) dükkanından kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Verilen adrese gelen ekipler kapının kilitli olmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerden destek istedi.

Savcılık talimatı ile kapının açılmasının ardından içeriye giren ekipler Eşref İnci'nin aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerinin üst katında cansız bedeni ile karşılaştı.

Üzerinde kıyafetler bulunmayan ve 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen İnci'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw518293-01.jpg

aw518293-02.jpg

aw518293-03.jpg

