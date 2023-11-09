Haber alınamayan yabancı uyruklu şahıs boğazı kesik halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesinde bulunan Çelik Apartmanının 1. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süre haber alınamayan yabancı uyruklu Hasan Ali Mohammad'ın (32) evine gelen ailesi, şahsın kapıyı açmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirle ailesi tarafından kapı açtırılırken daireye giren aile korkunç manzarayla karşılaştı. Hasan Ali Mohammad'ı boğazı kesilmiş halde kanlar içinde yerde bulan ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde ve daire içerisinde inceleme yapıldı. Boğazı kesilen yabancı uyruklu gencin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken polisin araştırması sürüyor.