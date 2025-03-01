Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşamdan bu yana kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Yusuf Aydın evinde ölü bulundu.


Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1612 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1612 sokak 51 numaralı apartmanın zemin katında yalnız başına yaşayan 75 yaşındaki Yusuf Aydın'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Aydın'ın adresine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri evin kapısını açtı.

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İçeri giren sağlık ekiğpleri, yaşlı adamı evin koridorunda hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan kontrollerde Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Uzun süre Söke Zirai Donatım Kurumu'nda çalıştıktan sonra emekli olduğu öğrenilen Yusuf Aydın'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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