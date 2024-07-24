Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Buharkent, Aydın'da meydana gelen trajik bir olayda, uzun zamandır kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Huriye Çalışkan, evinin içinde ölü olarak bulundu.

Kamilpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın ilk katında gerçekleşen olay, gece yarısı saatlerinde ortaya çıktı. Yakınlarının endişeleri üzerine yapılan ihbar sonucu, olay yerine hızla ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir sepetli araç yardımıyla balkon kapısından içeri girdiler. İçeride buldukları Çalışkan, hareketsiz yatıyordu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edildi. Haberle sarsılan ailesi ve yakınları, büyük bir üzüntüye boğuldu.

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