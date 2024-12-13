Haber alınamıyordu: Aydın’da Feride’den acı haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Haber alınamıyordu: Aydın’da Feride’den acı haber

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kızın adresine giden ekipler korkunç manzara ile karşılaştı. İçeriye giren ekipler, genç kızı doğal gaz borusuna asılı halde buldu.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 45 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yakınları Feride Aydemir'den haber alamadı. İhbar üzerine genç kızın yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca, evin kapısı çilingir marifetiyle açıldı.

İçeriye giren ekipler, genç kızı doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber alınamıyordu: Aydın’da Feride’den acı haber

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