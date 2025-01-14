Haber alınamıyordu! Aydın’da taksici evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Haber alınamıyordu! Aydın’da taksici evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir ticari taksi şoförü evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Tuncay Koca’nın ölüm haberini alan mesai arkadaşları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Orta Mahalle 217 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir taksi durağında şoförlük yaptığı öğrenilen Tuncay Koca'dan (48) uzun süre haber alamayan arkadaşları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile eve girdi. Evde yapılan aramada taksi şoförü Koca silahla vurulmuş halde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Koca'nın ölüm haberini alan mesai arkadaşları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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