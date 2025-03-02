Haber alınamıyordu! Kadın evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Hava Gül Özcan, isimli kadın evin yakınındaki su kuyusunda bulundu. 7 metre derinlikte kuyuda bulunan kadının cansız bedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak'ta oturan Hava Gül Özcan'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Evde olmadığı anlaşılan Özcan için yakınları ve mahalleli çevrede arama yaptı. Evin yakınındaki su kuyusunun kapağının açık olduğunu görüp kontrol eden mahalleli, Hava Gül Özcan'ı fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 7 metre derinliğinde olan ve 3 metresi suyla dolu kuyudaki Hava Gül Özcan'ın cansız bedenini çıkardı. Özcan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber alınamıyordu! Kadın evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Kadın evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Kadın evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Kadın evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Kadın evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

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