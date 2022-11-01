Defne Samyeli Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'nin teknesindeymiş

İki yıl önce Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli, teselliyi Serdar Bilgili' de bulmuştu.

Günaydından Bülent Cankurt' un haberine göre gizli kapaklı bir yıl süren bu aşk da bitmiş; Samyeli bu kez kendinden 9 yaş küçük Onur Arıkan adlı iş insanı ile aşk yaşamaya başlamıştı.



Bu arada geçen ay kulislerde Serdar Bilgili ile Defne Samyeli'nin yeniden birlikte olduklarına dair dedikodular dolaşmaya başladı.



Serdar Bilgili ile Samyeli'nin, Antonis Remos'un Göcek'teki konserinde gördüğünü söylendi. Serdar Bilgili, yakın arkadaşı olan Remos'u, konser sonrası teknesinde ağırlamıştı. Meğer teknede Defne Samyeli de varmış...