Haber kanalında dev tasfiye! Tam 21 kişiyle yollar ayrıldı

Flash Haber TV’de Erhan Kork’un ekibinden 21 kişi işten çıkarıldı.

Kulislere göre, yönetim her ay 21 kişiyi işten çıkararak kadroyu kademeli şekilde küçültmeyi ve 4 ay sonunda kanalı satışa çıkarmayı hedefliyor.

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TMSF yönetiminde olan Flash Haber TV’de yeniden yapılanma süreci işten çıkarmalarla sürüyor.

Erhan Kork’un getirdiği kadrodan haber müdürleri, genel yayın yönetmeni Nafiz Akyüz ve toplam 21 kişi görevden alındı. Kanalda her ay 21 kişinin işten çıkarılacağı ve 4 ay sonunda satışa hazırlanacağı belirtiliyor.

FLASH HABER’DE SÜREÇ...

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında Payfix, Pozitif Bank ve Flash Haber TV’nin de bulunduğu 23 şirkete el konulmuş, operasyon kapsamında söz konusu şirketlerin sahibi olan Erkan Kork’un da yer aldığı 21 kişi tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirilen operasyonda, mali suçlarla mücadele kapsamında hareket eden emniyet birimleri, yasa dışı bahis ağına yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Payfix, Pozitifbank ve Flash TV gibi kamuoyunca bilinen şirketlerin de yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirildiği tespit edildi.