Haber kanalında flaş ayrılık! Ünlü ekran yüzü vedasını duygusal mesajla duyurdu

Kanalda yaklaşık 7 yıldır Dış Haberler Müdürü ve ekran yüzü olarak görev yapan Demir, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu.

Haber Global'de uzun süredir Dış Haberler Müdürü ve ekran yüzü olarak görev yapan Süheyla Demir, kurumla yollarını ayırdı.

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MedyaRadar’da yer alan habere göre; Ünlü sunucu, ayrılığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sevilen ekran yüzünün veda paylaşımı şu şekilde:

Ve geldi veda vakti...

Kuruluşundan bu yana parçası olmaktan gurur duyduğum Haber Global'den ayrıldım.

Ne güzel ve heyecanla başlayan bir yolculuktu...

Kimler geldi, kimler geçti...

Ve ne zor oldu noktalama kararını almak...

Arkamda öğretici deneyimler, güzel anılar, arkadaşlıklar bırakıyorum ve şimdi yeni ufuklara yelken açıyor olmanın heyecanına odaklanıyorum...

7 yıldır peşi sıra çıkan savaşları, krizleri espri gücü ve sükunetiyle birlikte göğüslediğimiz Enis Başak'a, çalışkanlığı ve disiplinini takdir ettiğim Eda Tuğrul'a, ekibe geç katılıp gayretiyle kendini hemen sevdiren Eymen Çalık'a ve Mammad Gulmammadov başta olmak üzere tüm Haber Global ailesine teşekkür ediyorum...

SÜHEYLA DEMİR KİMDİR?

1986 yılında, Bulgaristan'ın Varna kentinde doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Galatasaray Üniversitesi'nde AB sertifika programına katıldı. Yüksek lisans eğitimini Moskova'daki Rusya Dostluk ve Barış Üniversitesi'nde (RUDN) uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Bitirme tezini "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni Avrasyacılık Politikası" üzerine yazdı.

Sputnik Türkiye'de (RS FM) program editörlüğü ve "Radyo Sohbetleri" isimli kültür-sanat programının sunuculuğunu üstlendi. Habertürk'te dış haber editörü olarak görev alıp Dünyadan Manşetler'in sunuculuğunu yaptı.

Diyalog Anlatım ve İletişimde spikerlik ve diksiyon dersi aldı. Haber Global'de dış haber müdürü olarak çalışıyor. Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelere odaklanan "Dış Hatlar" programını sundu.

Rusça ve İngilizce biliyor.