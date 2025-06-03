Haber kanalında istifa depremi! Üst düzey isimle yollar ayrıldı

Can Grubu'nun satın aldığı Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu, 5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ALİ CAN TÜRKOĞLU KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Ali Can Türkoğlu, enerji sektöründe çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 2009 yılında Ciner Medya Grubu’na katıldı.

Türkoğlu, 2011 yılında Habertürk Tv Ankara Temsilciliği, 2013 yılında ise Show Tv ve Bloomberg HT Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. Bu görevlerinin yanısıra Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevini de yürüttü. 30 Mart 2020 tarihinde Bloomberg HT Genel Müdürü oldu. Türkoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.