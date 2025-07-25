Haber siteleri tehlikede: Yapay zeka trafiğinde rekor artış

Dijital dünyada yapay zekanın etkisi giderek büyüyor. Pazar araştırma şirketi Similarweb’in yayınladığı rapora göre, 2025 yılının Haziran ayında yapay zeka platformları, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 1000 internet sitesine toplam 1.13 milyar yönlendirme trafiği sağladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 357’lik dev bir artış anlamına geliyor.

Ancak bu rakamlar, Google Arama motorunun 2025 Haziran ayında 191 milyar yönlendirme ile hâlâ internet trafiğinde en büyük paya sahip olduğunu gösteriyor. Google’ın pazar hakimiyeti sürdükçe, yapay zekanın trafik payı da hızla büyüyor.

HABER SİTELERİNDE AI KAYNAKLI TRAFİK YÜZDE 770 ARTTI

Medya sektöründe yapay zeka yönlendirmeleri çok daha dramatik bir yükseliş yaşadı. Similarweb verileri, haber ve medya sitelerine yapay zeka kaynaklı yönlendirmelerin Haziran 2025’te geçtiğimiz yıla göre yüzde 770 arttığını ortaya koydu.

Ancak bu artış, internet yayıncıları için çelişkili sonuçlar doğuruyor. Wall Street Journal, yapay zeka özetlerinin haber sitelerinin ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Pew Araştırma Merkezi’nin ABD’de yaptığı anket ise, Google üzerinden yapılan 69 binin üzerindeki aramada AI özetlerinin sunulduğu sorguların yüzde 18’ini oluşturduğunu ve bu sorgularda kullanıcıların yalnızca yüzde 8’inin haberlere tıkladığını gösterdi. AI özetlerinin olmadığı durumlarda ise kullanıcıların yüzde 15 oranında linklere tıkladığı belirtildi.

Öte yandan, The New York Times gibi bazı yayıncılar OpenAI ile yaşadıkları telif davaları nedeniyle içeriklerinin yapay zekaya kapatılması yoluna gitti ve bu siteler, yapay zekadan gelen trafik açısından diğerlerine kıyasla daha az yönlendirme aldı.

Haziran 2025’te AI yönlendirmelerinde lider haber siteleri arasında Yahoo 2.3 milyon, Yahoo Japan 1.9 milyon, Reuters 1.8 milyon, The Guardian 1.7 milyon, India Times 1.2 milyon ve Business Insider 1 milyon ziyaretçi ile öne çıktı.

E-TİCARET VE SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Yapay zeka kaynaklı trafik sadece haber siteleriyle sınırlı kalmıyor. E-ticaret alanında Amazon Haziran 2025’te 4.5 milyon yönlendirme alırken Etsy 2 milyon ve eBay 1.8 milyon yapay zeka yönlendirmesi aldı.

Teknoloji ve sosyal medya kategorisinde ise Google 53.1 milyon yapay zeka yönlendirmesi ile açık ara önde. Onu Reddit 11.1 milyon, Facebook 11 milyon, Github 7.4 milyon, Microsoft 5.1 milyon ve Instagram 4.7 milyon yönlendirme takip ediyor.

Similarweb’in analizinde, ChatGPT gibi yapay zeka platformlarının toplam yönlendirmelerin yüzde 80’inden fazlasını sağladığı kaydedildi. ChatGPT, Google ve diğer büyük platformlarla birlikte internet trafiğinin yapısını değiştiren en önemli aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu veriler, Türkiye gibi dijital medyanın hızla büyüdüğü ülkelerde de önemli sonuçlar doğurabilir. Yerel haber siteleri ve e-ticaret platformları, yapay zekanın internet trafiğinde yükselen payını yakından takip ederek stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Ayrıca, Google’ın hakimiyetine karşı yeni arayışlar ve alternatif kaynaklar oluşturmak, medyanın geleceği için kritik önem taşıyor.