Haber spikerinin zor anları! iş arkadaşının ölümünü duyururken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Arizonalı gazeteci Ana Orsini, 28 yaşında beyin anevrizması sonucu ani bir şekilde yaşamını yitirdi. İş arkadaşının ölümünü duyururken canlı yayında gözyaşlarına boğulan sunucuya yanında bulunan erkek sunucu elini tutarak destek olmaya çalıştı. O anlar izleyenlerin yüreğini parçaladı.

Haber spikerinin 28 yaşında ani ölümünden önceki son paylaşımı duygulandırdı.

SUNUCUNUN ANISINA PEMBE GİYDİLER

Her iki sunucu da hayatını kaybeden arkadaşlarının anısına pembe giydi. Haber spikeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orsini'yi en yakın arkadaşlarından biri olduğunu söyledi.

Haber spikeri, "Ana sadece güzel, yetenekli ve komik değildi, aynı zamanda daha önce tanıştığım hiç kimseye benzemiyordu" ifadelerini kullandı.