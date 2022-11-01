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Habere giden muhabir kaza yerinde abisini gördü

Bursa'da kazayı görüntülemek için olay yerine giden muhabir abisinin kazasıyla karşılaştı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 20:05
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Habere giden muhabir kaza yerinde abisini gördü

Habere giden muhabir kaza yerinde abisini gördü
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Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca köyünde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Karatekin, Boyalıca köyü Kocaz mevkiinde trafik kazası ihbarı alınca olay yerine hareket etti.

Muhabir olay yerinde büyük şok yaşadı

Kaza yerine varan muhabir kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün abisi Mehmet Karatekin olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Ciddi bir yaralanma yok

İHA'nın aktardığına göre kazada 16 H 3720 plakalı araç sürücüsü Osman Hekimoğlu ve eşi Ayşe Hekimoğlu'nun kolu kırılırken, 16 H 2288 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karatekin kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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