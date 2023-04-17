Habererk'ten iftar

Habererk'in geleneksel hale gelen iftarı dün gerçekleşti.

Habererk'ten iftar

Habererk haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni İsmail Türk'ün Ataşehir’de verdiği ve geleneksel hale gelen iftar yemeği dün yoğun katılımla gerçekleşti.

Milliyetçi camiadan birçok ismin katıldığı iftar yemeğinde MTP Lideri Ahmet Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İYİ Parti Elazığ milletvekili adayı İrfan Sönmez, AKP eski Edirne milletvekili Ali Ayağ, Gazeteci Erdal Yavuz Trabzonlar sivil toplum dernek başkanları Şahin Çakır Nihat Ağaoğlu davetliler arasındaydı.

ATA İttifakı'nın kurucularından Ülkücü hareketin kırk eğitimcisinden biri olan Hakkı Şafakses, Milliyetçi camianın yakından tanıdığı ve sevdiği Haberalp'in imtiyaz sahibi Sabri Şenel, eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, BBP Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi ve birçok sivil örgüt sivil toplum temsilcisi iftara katılanlar arasındaydı. Zafer Partisi kurucularından Melda Topyay, Bayram Kazancı Emir Kosif iftarın katılımcıları arasındaydı.

Ayrıca Hukukçulardan da Avukat Afşin Hatipoğlu, Avukat Yavuz Ceylan da iftara katılanlar arasındaydı.

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