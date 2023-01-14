Habertürk canlı yayınında aktrol kavgası

Odatv'nin haberine göre, Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programında tartışma çıktı.

Canlı yayın konuklarından Gezici Araştırma Şirketi'nin Başkanı Murat Gezici ve Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Taşdemir arasında yaşanan aktrol gerilimi ekrana yansıdı.

Programda söz alan Murat Gezici'nin, Hilmi Taşdemir'i kastederek; "Bunun gibi aktrol düşünce yapıları" sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

Hilmi Taşdemir aktrol sözlerini duyduğu anda tepki gösterdi. Programın sunucusu Serap Belet alevlenen tartışma büyümeden, reklam arasına gitti.