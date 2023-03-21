Habertürk canlı yayınında Kılıçdaroğlu için skandal sözler. Tepki gelince stüdyoyu terk etti

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti konuşuldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu PKK'nin de adayı olmakla itham etti.

Konuşması sırasında çokça CHP'li Sarı ile karşılıklı atışmalar yaşandı. "O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır" diyen Hilmi Daşdemir'e Kübra Par müdahale etti.

KÜBRA PAR'DAN 4 UYARI

Üst üste 4 kez "Hilmi bey sakin" diyen Par, "Hilmi bey müdahale edeceğim. Sakin olup sessiz olup lütfen müdahalemi dinleyin. Bakın Türkiye'nin HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar dile getirmeniz için alan açıyorum" ifadelerini kullandı.

Daşdemir'in sürekli sözünü kesmesine sinirlenen Kübra Par "Hilmi bey lütfen beni dinler misiniz! Lütfen ya, en azından asgari nezaket bekliyorum sizden" dedi.

Daha sonra kulaklığını çıkaran Daşdemir, "Hadi güle güle" diyerek canlı yayını terk etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahte diploma skandalını geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşımıştı.

Başarır, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulduğunda çıktı 'Türkiye'de ilk olarak uzayla ilgili bir üniversite kurduk' dedi. Uzayla ilgili üniversiteye kontenjandan alınan isimlere bak: Erkan Tan, onunla uzaya gideceğiz ya da milletvekilleriniz ya da Hilmi Daşdemir, anketlerinizi yapıp algı yaratan televizyonlardaki bülbülünüz" ifadelerini kullanmıştı.