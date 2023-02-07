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Habertürk, canlı yayında “Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti. Nerede yetişti?” diyen depremzedenin sesini kıstı

Habertürk canlı yayınında, bir vatandaş "Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti, nerede yetişti?" derken Habertürk canlı yayınının sesi kısıldı. Vatandaş sözlerinin devamında ise, "Yalan söylüyorlar! Akşam geldiler, resim çektirip gittiler" dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:56
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Habertürk Erdoğan diyor ki AFAD yetişti. Nerede yetişti diyen depremzedenin sesini kıstı

Habertürk, canlı yayında “Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti. Nerede yetişti?” diyen depremzedenin sesini kıstı
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Habertürk, Hatay İskenderun'dan Show Haber muhabiri Emre Kol'u canlı yayına taşıdığı sırada bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Habertürk canlı yayınında, bir vatandaş "Erdoğan diyor ki; AFAD yetişti, nerede yetişti?" derken Habertürk canlı yayınının sesi kısıldı.

Vatandaş sözlerinin devamında ise, "Yalan söylüyorlar! Akşam geldiler, resim çektirip gittiler" dedi.

Vatandaş ise şu sözleri söyledi:

Erdoğan ‘AFAD yetişti’ diyor. Nerede yetişti! Kimse müdahale etmiyor. Yalan söylüyorlar! Akşam geldiler, resim çektirip gittiler.

HATAY’DA SON DURUM

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Hatay Dörtyol’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları, gece boyu sürdü.

Neredeyse tamamında elektriğin olmadığı İskenderun ilçesinde, vatandaşların sokaktaki bekleyişi gece de devam etti.

İskenderun Çarşı’da beş katlı bir binanın enkazından sekiz kişi sağ çıkarılırken, iki kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA SABAHLADI

Birçok binanın ağır hasarlı olduğu kentte, hiçbir dükkanın açık olmadığı görüldü. Su gibi hayati ihtiyaçlar ise açık olan birkaç akaryakıt istasyonlarından karşılanıyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar, belediyenin bazı sosyal tesisleri olmak üzere, kendi imkanlarıyla kurdukları alanlarda, bazı vatandaşlar da kendi araçlarında sabahlıyor. Akaryakıt istasyonlarında talep nedeniyle yakıt bulunamazken, ilerleyen günlerde bu durumun vatandaşlar için sorun olacağı öngörülüyor.

HERHANGİ BİR DEVLET KURUMUNUN YARDIMA GELMEDİĞİNİ AKTARILDI

Su tesisatlarında patlama yaşanan İskenderun'un büyük bölümünde yoğun su birikintisi yaşanırken; yaya olarak girilemeyen çoğu sokakta enkaz kaldırma çalışmaları, STK ve belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar, depremin üzerinden bir gün geçmesine rağmen herhangi bir devlet kurumunun yardıma gelmediğini söyledi.

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Vatandaş
7.02.2023 11:37
Böyle oldukça başımızdan bela eksik olmaz. Yazıklar olsun. Insanlar göçük altında insanlar nefes alamıyor bizim medya hâlâ vatandaşın sesini nasıl keseriz derdinde  
 
düzgün
7.02.2023 11:22
yalama olmuş kapı kulu medyası ,sizler bu durumda bile dürüst olamadınız sizin haberinizde kendinizde yerle bir olursunuz rezillikler balçıkla sıvanmaz!  
 
Havuz medyasının tilkileri!
7.02.2023 11:22
Aman kardeşim bu kibir abidelerine gerçeklerden bahsetmeyin. Ya işsiz kalırsınız yada hapse atılırsınız.Bunlara en güzel cevabı sandıkta....oda seçim olursa verin!  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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