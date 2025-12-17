Eski spiker Nur Köşker, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yaşadıklarını Sabah Gazetesi Günaydın ekinden Tuba Kalçık'a anlattı.

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından pek çok detay ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan Ersoy'un taciz ve tehditlerine maruz kalan spikerler yaşadıklarını açıklamaya başladı.

Bu kişilerden biri de eski Habertürk çalışanı Nur Köşker oldu.Ünlü spiker, "Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağımı söyleyerek beni tehdit etti" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

'YETKİSİ ARTTIKÇA ÜZERİMDE KURDUĞU BASKI ARTTI'

Habertürk'te tam olarak neler yaşadınız?

“Bu bir söylenti değil. Bir yanlış anlaşılma hiç değil. Bu, gücünü makamından alan bir erkeğin, bir kadının mesleğini açıkça pazarlık konusu yapmasının hikâyesidir. Taciz süreci, Habertürk'te çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra başladı. O dönem ben evliydim, kendisi de evliydi. Ancak bunun onun açısından hiçbir ahlaki sınır oluşturmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bana rahatsız edici mesajlar göndermeye başladı. Bu mesajlardan ve varlığından kaçınmak için işimi yaparken dahi sürekli önlem almak zorunda kaldım. Bültenlerimizin arka arkaya olduğu günlerde stüdyoda adeta köşe kapmaca oynuyorduk. Yayın çıkışında karşılaşmamak için stüdyoya çok erken gidiyor, mikrofonlarımı önceden taktırıyor, bazen onun rejiden ayrılmasını bekleyip ancak öyle stüdyoya giriyordum. Bu durum uzun süre böyle devam etti. Daha sonra herkesin nasıl biri olduğunu bildiği bu kişi genel yayın yönetmeni yapıldı. Yetkisi arttıkça, benim üzerimde kurduğu baskı da arttı. Artık kaçacak alan kalmamıştı. İstifa ettiğim gün beni odasına çağırdı.

Orada son derece açık bir dille şunu söyledi. Onunla birlikte olmazsam ve kurduğu, uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti. "Ekranı unut, istersen masada oturur haber yazarsın" diyerek beni açıkça ekrandan almakla tehdit etti. Ben bu pazarlığı reddettim ve istifa ettim. Bedelini ise ben ödedim. Yaklaşık bir yıl boyunca işsiz kaldım. Evsizlik yaşadım. Ciddi sağlık sorunları ve ataklarla mücadele ettim. Önce mesleğimden, sonra da bu ülkeden kopmak zorunda kaldım.”

'ÇİFTÇİ BİR BABANIN EV HANIMI ANNENİN ÇOCUĞUYUM'

Sosyal medya paylaşımınız sonrası "Niye Mehmet Akif Ersoy tutuklanınca konuştu?" diyenler var. Neden sustunuz? Korktunuz mu?

“Karşımda gücünü nereden aldığı herkesçe bilinen, sistem içinde korunmuş bir adam vardı. Ben ise Hatay'da köyde yaşayan bir çiftçi babanın, ev hanımı bir annenin kızıyım. Bununla gurur duyuyorum. Ama 10 yıllık meslek hayatım boyunca ne bir torpilim ne de bir siyasi desteğim oldu. Bu noktaya deyim yerindeyse tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Üniversitede okurken çalışmaya başladım. ATV'de gece 12'den sabah 10'a kadar haber yazdığım, hiç uyumadan ya da bir-iki saatlik uykuyla derse gittiğim günlerim oldu. Kendi kendimi okuttum, kendi emeğimle ayakta kaldım. Şimdi bu iki profili yan yana koyduğunuzda, benim o karanlık ve derin güç karşısında nasıl bir şansım olabilirdi? Elimdeki kanıtları insan kaynaklarına götürsem ne değişecekti?”

'YAZIŞMALARI SAVCILIĞA DELİL OLARAK SUNACAĞIM'

Açıklama yaptıktan sonra Mehmet Akif Ersoy'un çevresinden herhangi bir geri dönüş oldu mu?“Mehmet Akif Ersoy'dan ya da çevresinden bana birebir bir geri dönüş olmadı. Sadece avukatı aracılığıyla, her şeyi inkâr eden bir açıklama yapıldı. Şu ana kadar yeni bir tehdit almadım. Ancak bundan sonra herhangi bir tehdit gelirse, kaynağı da; başıma bir şey gelmesi halinde müsebbibi de bellidir.”Mehmet Akif Ersoy'un size o süreçte yaşattıklarına dair elinizde delil var mı?“Evet, var tabii. Savcılık, benim açıklamalarım sonrasında ifademi almak istedi. Amerika'dan savcılığa ifade vereceğim ve Mehmet Akif Ersoy'un bana gönderdiği tüm WhatsApp yazışmalarını da savcılığa ileteceğim.”

'GÜNDE 8 SAATE VARAN ATAKLAR YAŞIYORUM'

Bir kadın olarak bunlar sizde nasıl iz bıraktı?“O süreç bende çok ağır izler bıraktı. Bir kadın olarak orada yaşadıklarım bedenimde ve ruhumda onarılması zor yaralarla karşılık buldu. Çok kısa sürede 11 kilo verdim, sağlık sorunları baş göstermeye başladı. Günde 8 saate varan anksiyete atakları yaşıyordum; öyle ki işimi yapamaz hale geldim. Bu duruma Tele1'de birlikte çalıştığım arkadaşlarım da şahittir. Yayın sırasında ya da iş yerinde atak geçirdiğim anlar oldu. Kimseye o halde görünmemek için giyinme odasına çekilir, ilacın etkisini gösterip atağın geçmesini beklerdim. Bu, benim yalnızca işimi değil, kendimi de ayakta tutmaya çalıştığım bir dönemdi.”

AHLAKSIZ DÜZENİ TEKDAĞ BİLİYORDU

Kimse yaptıklarından haberdar değil miydi? İsmini vermeyeceğim bir başka spiker arkadaşım yaşananları dönemin CEO'su Kenan Tekdağ'a aktardı. Sonuç ne oldu biliyor musunuz?“O arkadaşımız, bir veda paylaşımına bile izin verilmeden WhatsApp gruplarından çıkarılıp işten atıldı. Buna karşılık herkesin her şeyi bildiği o kişiyle ilgili hiçbir şey olmadı. Kenan Tekdağ'ın Mehmet Akif'in yaptığı her şeyden haberi vardı. Böyle bir tabloda insan kaynaklarına gitseydim, benim başıma neler gelirdi? Bunu gerçekten sormak gerekiyor. Ben susmayı, sessizce istifa edip gitmeyi seçtim. Ta ki bu olaylar benim dışımda 'Habertürk Emekçileri' adlı bir X hesabı üzerinden ortaya saçılana kadar. İsmim geçince, artık saklanacak bir şey kalmadı ve çevreme anlatmaya başladım. O noktadan sonra ise, aynı kanalda bile olmamamıza rağmen tehdit edilmeye başladım. Bu tehditler üzerine hızla vize alıp Türkiye'den uzaklaştım. Yani evet, korktum. Ama sadece kendim için değil; ailemin başına bir şey gelsin istemedim. Onların beni korumak isterken zarar görmesinden korktum. Sessizlik bir tercih değil, hayatta kalma refleksiydi.”

KONUŞMADIKÇA EZİYET DEVAM EDİYOR

"Bir kadın olarak sizinle benzer şeyleri yaşayan başka isimler olduğunu da düşünüyor musunuz?“

Evet, benimle benzer şeyleri yaşayan başka kadınlar olduğunu biliyorum. Konuşmuyorlar; çünkü bu sektör yıllardır kadınlara sessiz kalmayı dayatan bir düzenle işliyor. Bugün konuşabilmemin nedeni 'düşene tekme atmak' değil; artık daha sağlam bir zeminde duruyor olmam. İnsan ancak kendini daha güvende hissettiğinde 'Benim de başıma bunlar geldi' diyebiliyor. Ne ilktim ne de tekim, ne yazık ki. Buradan özellikle kadınlara seslenmek istiyorum: Bu sadece tek bir isimle ilgili bir mesele değil. Bu sektörün kanayan bir yarası var. Kadınların kariyerleri üzerinden baskı kuran, onları mecbur hissettiren, yalnızlaştıran yöneticiler hâlâ var. O yüzden konuşmak, sadece geçmişi anlatmak değil; bu düzeni durdurmak için bir adımdır. Korkmayın. Ses çıkmadıkça bu eziyet devam ediyor.”

'AİLEM HEP ARKAMDAYDI'

Ailenizin bilgisi var mıydı? Yoksa paylaşımınız sonrası mı öğrendiler?

“En zor kısımlardan biri de buydu. Anne ve babamın hiçbir şeyden haberi yoktu çünkü onları korumak istedim. Paylaşım sonrası her şeyi medyadan öğrendiler. Babam bu süreçte ciddi şekilde etkilendi ama ailem, her şeye rağmen, desteğini hiç çekmedi. Ailem hep arkamdaydı. O dönem onlara anlatmadığım için biraz kırgınlardı ama söylediğim gibi kendimce haklı gerekçelerim vardı.”





NUR KÖŞKER KİMDİR?

Nur Köşker, Türk gazeteci ve haber spikeridir. 8 Temmuz 1994'te Hatay'da doğmuş, 2025 itibarıyla 31 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Medya kariyerine Sabah Gazetesi'nde stajyer olarak başladı, ardından ATV'de muhabirlik yaptı. Olay TV, TV24 ve 2021'den itibaren Habertürk TV'de gece ve hafta sonu haber bültenleri sundu.

Habertürk'ten istifa ettikten sonra bir süre işsiz kaldı ve Türkiye'yi terk ederek ABD'ye (New York) yerleşti.

2023'te Mustafa Kemal Doğançay ile evlendi, ancak 2024'te boşandı. Son dönemde Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un 2025'te uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Ersoy tarafından sistematik taciz ve tehdit edildiğini iddia ederek açıklamalarda bulundu.

Bu iddialar arasında Ersoy'un kendisine rahatsız edici mesajlar gönderdiği, ekrandan alma tehdidinde bulunduğu ve uyuşturucu-seks partilerine katılmayı reddettiği için baskı yaptığı yer alıyor.

Köşker, delil olarak WhatsApp yazışmalarını savcılığa sunacağını belirtti ve üst yönetimden Kenan Tekdağ'ın olaylardan haberdar olduğunu öne sürdü.

Bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve sessizliğinin hayatta kalma refleksi olduğunu ifade etti.





MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, Türk gazeteci, televizyon sunucusu, program yapımcısı ve medya yöneticisidir. 8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğmuş, 2025 itibarıyla 40 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

Medya kariyerine 2009'da 6 News televizyonunda muhabir olarak başladı. Aynı yıl TRT'ye geçti ve savaş muhabirliği yaptı. Addis Ababa (Etiyopya), Trablus (Libya), Sana (Yemen), Şam (Suriye), Erbil (Irak) ve Kahire (Mısır) gibi bölgelerde temsilcilik görevlerinde bulundu.

Libya iç savaşı sırasında Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajla tanındı. TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı ve İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı gibi idari roller üstlendi.

2017'de Habertürk TV'ye katıldı. "Manşet" ve "Nedir Ne Değildir?" gibi programları sundu, ana haber bültenleri hazırladı. Çatışma bölgelerinden (Afganistan, Libya, Filistin, Gazze) canlı yayınlarla dış politika haberleri yaptı. 2024'te Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.

"Tünel – Gazze’de Yaşamak" adlı kitabı vardır ve bazı televizyon yapımlarında yönetmen/yapımcı olarak görev aldı.Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde kullanmak, kullandırmak, yer ve imkan sağlamak" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla 11 Aralık 2025'te tutuklandı. Savcılık iddiaları arasında eve gelen kadınlara uyuşturucu temin etmek, grup cinsel ilişki ve sektörel/maddi menfaat sağlamak yer aldı. Ersoy tüm suçlamaları reddetti, hayatında uyuşturucu kullanmadığını belirtti ve süreci "siyasi operasyon" olarak nitelendirdi.

Tutuklanmasının ardından TMSF tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Yargılama süreci devam ediyor.

Babası Nadir Ersoy (tiyatrocu ve eski gazeteci) olarak bilinir; aile kökeni İslamcı çevrelerle ilişkilendirilir.