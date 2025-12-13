Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV'nin satıldığına yönelik iddialara yaptığı duyuru ile yanıt verdi.

TMSF sitesinde yayımlanan duyuruda Habertürk TV’nin satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken TMSF'nin ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.

TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."