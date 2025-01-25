HaberTürk spikeri hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
HaberTürk spikeri hastaneye kaldırıldı

Habertürk ekranlarının sevilen spikeri Ela Rümeysa Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zatürreye yakalandığını duyurdu. Cebeci hastaneden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, zatüre oldu. Başarılı sunucu hastaneden bir paylaşım yaptı.

Cebeci, hastaneden yaptığı paylaşımla zatürreye yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında sağlıklı biri olmasına rağmen hastalığa yakalandığını belirten Cebeci, yayından sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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NADİREN HASTA OLAN BİRİYİM: LÜTFEN KENDİNİZE DİKKAT EDİN

Takipçilerini hastalığa karşı uyaran Cebeci, geçmiş olsun dilekleri için arayanlara teşekkür etmeyi de unutmadı.

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Ela Rümeysa Cebeci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Zatürre oldum; oysa spor yapan, sağlıklı beslenen ve Kovid bile geçirmemiş, nadiren hasta olan biriyim. Komplo teorilerine inanmam ama bir anda zatürreye yakalanınca, sanırım artık inanacağım. Dünya ilginç zamanlardan geçiyor; lütfen kendinize dikkat edin. Arayan, soran, yazan dostlarıma bin teşekkür, bin selam. ( o göz makyajı yayın çıkışı hastaneye kaldırıldığım için ;)

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