Habertürk ve Show TV el değiştiriyor. Ciner Holding'den flaş karar. Medyada deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Habertürk ve Show TV el değiştiriyor. Ciner Holding'den flaş karar. Medyada deprem

Akşam saatlerinde medya dünyasında önemli bir gelişme yaşandı! Uzun süredir tv ve dijital medyada yayıncılık yapan Ciner Yayın Holding, medya yatırımlarını sonlandırmaya karar verdi. Habertürk'in internet sitesinden yapılan resmi açıklamada yayın hisselerinin Can Grubu'na devredildiği ifade edildi!

Ciner Yayın Holding, hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde barındıran Can Grubu'na devretti. Resmi açıklamada sözleşmenin imzalandığı da aktarıldı.

TURGAY CİNER MEDYADAN ÇIKTI

Bu satışla birlikte HABERTÜRK, SHOW TV, BLOOMBERG VE HT SPOR markaları da el değiştirmiş oldu. Çok uzun süredir medyanın içerisinde yer alan Turgay Ciner, böylelikle medyadan çıkmış oldu.

Park Grubu'ndan yapılan açıklama:

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

CAN GRUBU'NUN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

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