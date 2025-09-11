Habertürk ve Show Tv'ye el konuldu! Dizilerin akıbeti merak konusu oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Holding bünyesindeki 121 şirkete, "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi ciddi suçlamalarla el konulduğu öğrenildi.

DİZİLERİN AKIBETİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bu hukuki sürecin ardından, Show TV'nin yayın akışında yer alan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizilerin geleceği hakkında soru işaretleri oluştu. Özellikle yeni sezonu merakla beklenen fenomen diziler Kızılcık Şerbeti ve Bahar'ın yanı sıra, ekran hayatına yeni başlayacak olan Veliaht ve Bereketli Topraklar gibi yapımların bu durumdan nasıl etkileneceği merak ediliyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, "Diziler yayınlanır inşallah", "Kızılcık Şerbeti başlayacak mı bu durumda?" gibi yorumlarla gelişmeleri yakından takip ediyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan, yaşanan bu ciddi hukuki süreçte en çok konuşulan konunun dizilerin akıbeti olması, bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Kullanıcılar, "Millet neyin derdinde?", "Adalet, hak, hukuk meseleleri dururken dizileri düşünmeliyiz haklısınız", "Dizi mi? Allah akıl versin..." gibi eleştirel yorumlarla bu duruma dikkat çekti. Toplumun önceliklerinin sorgulandığı bu tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİK GÖRÜLMEDİ

Şu ana kadar Show TV'nin yayın akışında herhangi bir değişiklik gözlenmediği belirtildi. Kanalın, yaşanan bu gelişmeler karşısında nasıl bir yol izleyeceği ve dizilerin yayın hayatına devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.