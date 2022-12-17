Habertürk yazarı Erdoğan’ın yapacağı seçim indirimini açıkladı tarih verdi

Aydemir, bugünkü köşesinde “Doğalgaza indirim geliyor” başlıklı yazısında gelişmenin detaylarını paylaştı.



Aydemir’in köşesindeki konuya ilişkin satırlar şöyle:



“Ocak ya da Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgazda indirim açıklayacak. Bu kadar zamdan sonra açıklanacak indirim oranı vatandaşı ne kadar etkiler veya ne kadar ikna eder bilemem ancak Aralık ayında doğalgaza zam yapmayan hükümet, fiyatlar böyle gider ve Rusya’dan talep ettiği indirim gelirse, hem sanayide, hem ticarethanelerde ve en önemlisi konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında indirime gidecek.”



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