Habertürk yazarı Nagehan Alçı CHP'deki tartışmaları yazdı: Kurultaya gitmek için en az 800 imza hazır

Habertürk yazarı Nagehan Alçı CHP'deki kurultay tartışmalarıyla ilgili, "Özgür Özel için esas tehlike şimdi başlıyor" başlıklı yazısında önemli bilgileri kaleme aldı.

Alçı, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın Genel Başkan Özgür Özel'e tepki göstererek kurultayı gündeme getirmesinin ardından CHP içinde başlayan tartışmalar üzerine, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynakla görüşmesini paylaştı.

Kılıçdaroğlu cephesinin, Özel'in "normalleşme" hamlesine kitlenmiş durumda olduğunu belirten Alçı, kaynağın şu sözlerle kaleme aldı:

"(Kemal Kılıçdaroğlu bu rahatsızlığı paylaşıyor mu?) Evet, Kemal Bey de benzer görüşleri paylaşıyor, yanlışları görüyor ve zaten bunları dile getiriyor."

(Kurultaya gidilmesi gerektiğini Kemal Bey de düşünüyor mu?) “Elbette, bu Kemal Bey’in düşüncesinden ziyade parti içinde büyüyen rahatsızlığın doğal olarak sürüklediği yer. Bırakın yeterli imzayı en az 800 imza hazır. Bunun önünde durulamaz. Çok yanlış işler yapılıyor. TİP gibi kendi ittifak ortaklarımız itilirken normalleşme adı altında iktidarın oyununa geliniyor."

Nagehan Alçı da 'DEM ve CHP'nin hiç bu kadar iç içe görünmediğini' belirterek şunları vurguladı:

"İlk günlerin Esenyurt’ta İmamoğlu üzerinden yaratılmaya çalışılan tepki rüzgarı geçince Özgür Bey yaptığı hatayı anlayacak. Henüz erken ama CHP şayet ters manevra yapmazsa bu rüzgardan önümüzdeki süreçte çok ciddi kayıpla çıkabilir. Sayın Özel normalleşme değil, kendi mevzisini savunayım derken ‘DEM’leşme olarak görülen hamlesi nedeniyle güç kaybı yaşayacak. Kendisi için esas tehlike şimdi başlıyor..."

CHP’NİN 81 İL BAŞKANINDAN KURULTAY AÇIKLAMASI

CHP’nin 81 il başkanının ortak yaptığı açıklamada kurultay çağrısının gündemde olmadığını belirtti.

CHP’nin 81 il başkanının ortak yaptığı açıklamada, “CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.