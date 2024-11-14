Habertürk yazarı Nagehan Alçı Hilal Köylü'nün MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sorduğu sorunun aynısını Semih Yalçın'a sordu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası Meclis koridorunda Gazeteci Hilal Köylü'nün "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözüm sürecine ilişkin bir görüş ayrılığınız var mı?" Sorusunu sormuştu.

Bahçeli bu soruya tepki göstererek, "Basın mensubu kardeşim; Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgiler ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleği bırak" demişti.

Hilal Köylü'nün Bahçeli'ye sorduğu sorunun aynısını Semih Yalçın'a Habertürk yazarı Nagehan Alçı sorduğunu köşesine taşıdı.

AYNI SORUYU NAGAHAN ALÇI SORDU SEMİH YALÇIN CEVAPLADI!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

Gelelim Devlet Bahçeli’nin meslektaşımız Hilal Köylü’ye verdiği sert cevap ile çok tartışılan "Cumhur İttifakı içinde Öcalan çıkışı üzerinden bir çatlak olduğu" iddiası..

Dediğim gibi bendeki bilgiler bunun tersi yönünde.

Bunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Semih Yalçın’a sordum.

“Nagehan Hanım bilgileriniz doğru. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli arasında üzerinde anlaşamadıkları, bir araya geldiklerinde çözemeyecekleri hiçbir konu yok. Aralarında herhangi bir problem kesinlikle mevcut değil. Ortaya atılan iddialar sadece nifak sokma çabaları."