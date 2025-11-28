Mesut Yar, TSMF yönetimindeki Habertürk’ten ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu. Yar, Habertürk’teki son programını bugün sunacağını şu sözlerle belirtmişti:

“Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile…”

Öte yandan Mesut Yar’ın yeni adresinin ise TV100 olacağı öğrenildi.

MESUT YAR KİMDİR

Mesut Yar 18 Nisan 1966’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi, aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı.

Yar 1985’te gazeteciliğe stajyer muhabir olarak başladı. Hürriyet, Sabah ve Posta gazetelerinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1994’te kurucuları arasında olduğu Kanal E’de ülkenin ilk ihtisas talk show programını hazırladı.

Mesut Yar televizyon kariyerine “By Night” programıyla devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5 ve atv’de yapımcılık ve sunuculuk yaptı. Kanal 1, ATV Avrupa ve Türkçe TV’de genel müdürlük görevinde bulundu.



