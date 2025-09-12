Habertürk'te koltuk savaşı! Kenan Tekdağ gözaltına alınınca kılıcını çekti. Çalışanları işsiz kalma korkusu sardı

Habertürk, Show TV ve Bloomberg’i bünyesinde barındıran Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ gözaltına alınması Türkiye gündeminde büyük yankı buldu. Şirket sahipleri Mehmet ve Kemal Can ise hala firari olduğu belirtilirken, TMSF’nin kayyum atadığı şirketlerde, yeni yönetimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA YENİ İDDİA

Yaşanan olay sıcaklığını korurken, Medyaradar’da yer alan habere göre, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ersoy’un, gözaltına alınan Kenan Tekdağ yerine Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve gelebileceği öne sürüldü.

Ersoy’un operasyondan önce, Ankara’daki bağlantıları üzerinden Medya Grup Başkanlığı için kulis yaptığı iddia edildi. Tekdağ’ın gözaltına alınmasından Ersoy’un TMSF Başkanı’yla görüştüğü de konuşulan iddialar arasında.

Öte yandan Ersoy, iddiaya göre kendisine yakın bazı yöneticilerle özel olarak görüşüp, ‘’medya grubunun başına ben geçiyorum, medya grup başkanı olacağım, çalışmak istemedikleriniz varsa işten çıkarma listelerini hazırlayın’’ ifadelerini kullandı.