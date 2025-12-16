Habertürk'te sular durulmuyor. Can Holding'e yapılan kara para operasyonunun ardından şirket yönetimi TMSF'ye geçmiş Habertürk'e ise kayyım atanmıştı. Son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı.

Yaşanan süreçlerin ardından kanalın Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır Habertürk'ten istifa ettiğini duyurdu.

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, 'onlar için dahi' istemeyecek bir karaktere sahibim" dedi.

Çakır, "13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Feviz Çakır'ın açıklamaları şöyle:

"Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF’ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim.

Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm. Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, “onlar için dahi” istemeyecek bir karaktere sahibim.

Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum. Bu markanın, bu çatının en kısa sürede eski, güçlü ve saygın günlerine yeniden kavuşmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte birlikte omuz omuza çalıştığım, Habertürk markasının kurumsal kimliğini yıllar boyunca “emek ve ilke” temelinde inşa eden tüm ekip arkadaşlarıma ve meslek büyüklerime teşekkür ediyorum."

'KILIÇDAROĞLU VİDEOSUNUN ORTAYA ÇIKMASI KARANLIK EKİP İŞİ'

Sabah yazarı Dilek Güngör, Mehmet Akif Ersoy'un çektiği ve Fevzi Çakır'ın "Bu seçim ilk turda biter, Kılıçdaroğlu alır" sözlerini ifade ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Çakır, videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok sayıda gazeteci meslektaşımızın bulunduğu bir etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy’un ne maksatla çektiğini ve sorularla neyi amaçladığını da bilerek, bir seçim tahmininin ironik biçimde dile getirildiği bir videodur" demişti.

Fevzi Çakır, "Bu videonun dolaşıma sokulması da, yine aynı karanlık ekip tarafından son 1,5 yılda şahsıma karşı yürütülen algı ve dezenformasyon sürecinin yalnızca küçük bir parçasıdır" ifadelerini kullanmıştı.