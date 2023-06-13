Habertürk'te üst düzey atama

Oda TV’de yer alan habere göre, gazeteci Burçak Orçun Erkin, Haberturk.com'deki görevinden Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne atandı.



Kanaldan daha önce Fatih Altaylı, Kürşad Oğuz, Kübra Par ve Serap Belet ayrılmıştı.



BURÇAK ORÇUN ERKİN KİMDİR

Evli ve bir çocuk annesi olan ve iyi derecede İngilizce bilen Dr. Burçak Orçun Erkin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olurken yüksek lisans ve doktorasını aynı okuldaki İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı.

