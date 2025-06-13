Habertürk'te üst düzey ayrılık! Usta ismin yeni adresi belli oldu

Can Grubu'nun Ciner Medya Grubu'ndan satın aldığı Habertürk'ten peş peşe ayrılıklar gelmeye devam ediyor.

Deneyimli gazeteci Ali Yiğit, kanalla yollarını ayırdığı duyurdu.

Habertürk’te 3 yıla yakın bir süredir editörlük yapan Yiğit'in yeni adresi belli oldu.

Ali Yiğit, bundan sonra kariyerine TGRT Haber'de İstanbul Haber Müdürü pozisyonunda çalışmalarını sürdürecek.

ALİ YİĞİT KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Yiğit, yüksek lisansını da bu okulda yaptı. Mesleğe 1995 yılında Milliyet’le başladı, İHA, Kanal7, TRT, CNN Türk ve Habertürk’te muhabirlikten editörlüğe kadar pek çok alanda çalıştı. Dış politikadan siyasete, sağlıktan çevreye kadar pek çok konuda özel haber ve dosya çalışmaları yaptı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larda Basın danışmanlıkları da yapan Yiğit, evli ve 2 çocuk babası.