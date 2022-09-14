Habertürk’te yazım hatası! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarını canlı yayınlayan Habertürk TV, büyük bir yazım hatasına imza attı.

Canlı yayın sırasında KJ’de, “İŞ YERLERİ 350 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK” yerine, “İŞ YERLERİ 350 BİRADAN BAŞLAYACAK” ifadeleri yer aldı.

Habertürk rejisinin yaptığı bu hata sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıdaki kullanıcı, konuyla ilgili paylaşım yaptı.