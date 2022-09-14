14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Habertürk’te yazım hatası! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını anlattığı canlı yayında Habertürk TV rejisi bir yazım yanlışına imza attı. Yapılan bu hata sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 00:00
Takip Et

Habertürk’te yazım hatası! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Habertürk’te yazım hatası! Sosyal medyanın gündemine oturdu
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarını canlı yayınlayan Habertürk TV, büyük bir yazım hatasına imza attı.

Canlı yayın sırasında KJ’de, “İŞ YERLERİ 350 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK” yerine, “İŞ YERLERİ 350 BİRADAN BAŞLAYACAK” ifadeleri yer aldı.

Habertürk rejisinin yaptığı bu hata sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıdaki kullanıcı, konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

KASITLI HATA DIR.
14.09.2022 00:17
KASITLI YAPMIŞ OLABİLİR OKUMAYAN DİNLEMEYEN IZLEMEYEN KALMASIN DİYE  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
2
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
3
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
4
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
5
﻿Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı. Türk adasından Türkiye'ye tehdit
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
6
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
7
﻿Erdoğan'ı küplere bindirecek anket sonucu. Saray'ın ışıkları bu gece sönmeyecek
﻿Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
﻿Yunanistan’da Covid-19’un yeni alt varyantı tespit edildi
﻿Yunanistan’da Covid-19’un yeni alt varyantı tespit edildi
﻿Yunanistan’da Covid-19’un yeni alt varyantı tespit edildi
﻿Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu
﻿Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu
﻿Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿Neymar - Mbappe krizi sürüyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin sömürgeci geçmişi tartışılıyor
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Kalp dostu 10 besin. Diyetisyen açıkladı
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.