HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti

HaberTürk'ün güzel spikeri bugün de siyah mini elbisesiyle ekran karşısına çıktı. Her sabah reyting rekorlarını altüst eden Ela Rumeysa Cebeci, dikkatleri üzerine çekiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 1
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 2

Ela Rumeysa Cebeci bugün de yaptığı yayınla reyting rekorları kırdı. Herkes gündem takibi için yine Cebeci'yi seçti.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 3

HaberTürk Tv'nin haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci ekrana çıkar çıkmaz herkes ekranlara kilitlendi.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 4

Cebeci bugün de siyah mini elbisesiyle yayına çıktı.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 5

"Gün Başlıyor" programıyla ekranlara çıkan Ela Rumeysa Cebeci hafta içi her sabah canlı yayınla haberleri sunuyor.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 6

Cebeci, yayına çıktığı andan itibaren, programa olan hakimiyeti, diksiyonu, haberleri sunuş biçimi ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ela Rumeysa Cebeci, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 7

Sosyal medyada herkes yayın sırasında Cebeci'nin özenli ve bakımlı oluşu, seçtiği kıyafetlerin uyumu ve ekrana yakışan duruşunu konuşmaya başladı.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 8

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Cebeci, bu yayın döneminde HaberTürk ekranlarında yer alıyor.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 9

Cebeci, reyting rekorları kırarken, özgeçmişi de merak konusu oldu.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 10

ELA RUMEYSA CEBECİ KİMDİR?

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 11

Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. 35 yaşında olan Cebeci, televizyona çıkmadan önce 2010'lu yılların başında İstanbul FM'deki radyo programıyla tanındı.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 12

Kariyerine TRT 1'de muhabir olarak başlayan Ela Rümeysa Cebeci, oyunculuk kariyerine de adım attı.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 13

İlk televizyon rolü 2011 yılında "Kanıt" dizisinde olmuştur.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 14

Aynı yıl "Nuri" dizisinde rol almış, 2012 yılında ise "Fetih 1453" filmiyle oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 15

Son olarak da "Şevkat Yerimdar" dizisinde rol almıştır.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 16

Cebeci şu anda aktif olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 17

Başkent Üniversitesi'nde İletişim Eğitmeni olarak görev yapıyor.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 18

tv100'de Gün Uyanıyor programı ile başarılı bir dönem geçiren güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci, kanala veda etti.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 19

Habertürk'te Ciner Holding bünyesinde sunuculuk yapan Cebeci kariyerine sunucu olarak devam ediyor.

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 20

İŞTE ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 21
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 22
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 23
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 24
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 25
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 26
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 27
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 28
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 29
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 30
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 31
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 32
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 33
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 34
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 35
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 36
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 37
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 38
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 39
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 40
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 41
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HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti 42
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