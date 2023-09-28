HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti

HaberTürk'ün güzel spikeri bugün de siyah mini elbisesiyle ekran karşısına çıktı. Her sabah reyting rekorlarını altüst eden Ela Rumeysa Cebeci, dikkatleri üzerine çekiyor.
Ela Rumeysa Cebeci bugün de yaptığı yayınla reyting rekorları kırdı. Herkes gündem takibi için yine Cebeci'yi seçti.
HaberTürk Tv'nin haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci ekrana çıkar çıkmaz herkes ekranlara kilitlendi.
Cebeci bugün de siyah mini elbisesiyle yayına çıktı.
"Gün Başlıyor" programıyla ekranlara çıkan Ela Rumeysa Cebeci hafta içi her sabah canlı yayınla haberleri sunuyor.
Cebeci, yayına çıktığı andan itibaren, programa olan hakimiyeti, diksiyonu, haberleri sunuş biçimi ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ela Rumeysa Cebeci, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.
Sosyal medyada herkes yayın sırasında Cebeci'nin özenli ve bakımlı oluşu, seçtiği kıyafetlerin uyumu ve ekrana yakışan duruşunu konuşmaya başladı.
Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Cebeci, bu yayın döneminde HaberTürk ekranlarında yer alıyor.
Cebeci, reyting rekorları kırarken, özgeçmişi de merak konusu oldu.
ELA RUMEYSA CEBECİ KİMDİR?
Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. 35 yaşında olan Cebeci, televizyona çıkmadan önce 2010'lu yılların başında İstanbul FM'deki radyo programıyla tanındı.
Kariyerine TRT 1'de muhabir olarak başlayan Ela Rümeysa Cebeci, oyunculuk kariyerine de adım attı.
İlk televizyon rolü 2011 yılında "Kanıt" dizisinde olmuştur.
Aynı yıl "Nuri" dizisinde rol almış, 2012 yılında ise "Fetih 1453" filmiyle oyunculuk kariyerine devam etmiştir.
Son olarak da "Şevkat Yerimdar" dizisinde rol almıştır.
Cebeci şu anda aktif olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Başkent Üniversitesi'nde İletişim Eğitmeni olarak görev yapıyor.
tv100'de Gün Uyanıyor programı ile başarılı bir dönem geçiren güzel sunucu Ela Rumeysa Cebeci, kanala veda etti.
Habertürk'te Ciner Holding bünyesinde sunuculuk yapan Cebeci kariyerine sunucu olarak devam ediyor.
İŞTE ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI