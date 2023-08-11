Habibe adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Habibe isminin anlamını araştırıyor. Peki, Habibe ne demek? Habibe isminin anlamı nedir?

HABİBE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Habibe ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Duru, katkısız, saf.

- Çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki.

- Seven, sevgili, sevilen dost.

HABİBE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Habibe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Habibe ismini koymak caizdir.