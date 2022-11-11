Habur Sınır Kapısı’nda kaçak cep telefonu operasyonu: 594 adet ele geçirildi

Ticaret Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen bir yolcu otobüsü, risk analizleri sonucu şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.



Detaylı arama sonucu tarama öncesi araçtan indirilmeye çalışılan eşyalar içine gizlenmiş 427 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Diğer operasyonda da şüpheli iki tırda yapılan aramada, araçların arka dingillerinin iç kısmına gizlenmiş 167 adet kaçak cep telefonu bulundu.



Telefonlara el konuldu, kaçakçılıkla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.