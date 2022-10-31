31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Habur Sınır Kapısı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

Habur Sınır Kapısı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, son günlerde Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kaçak cep telefonu ile kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:45
Takip Et

Habur Sınır Kapısı'nda kaçak cep telefonu operasyonu yapıldı

Habur Sınır Kapısı'nda kaçak cep telefonu operasyonu
+
Aa
-

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin analiz ve hedefleme faaliyetleri ve rutin kontrolleri sonucu riskli görülen araçlar, yolcular ve beraberindeki bagajlar x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonucunda yoğunluk farkı tespit edilen araçlar, detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramalarda, tırların çekici ve dorselerinin doğal boşlukları ile dingil kısımlarının boşluklarında, otomobillerin havalandırma sistemlerinin içerisinde, yolcuların çantaları ile vücutlarına sarılmış halde binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konurken sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
3
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
5
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
7
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza
﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza
﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza
﻿Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor
﻿Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor
﻿Ozon tedavisi, bakteri ve virüsleri nasıl öldürüyor
﻿Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin
﻿Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin
﻿Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin
﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.