Hac ile ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları

KURA SİSTEMİ DIŞINDA HACCA GİDEBİLMEK İÇİN FARKLI YÖNTEMLERE BAŞVURMAK CAİZ MİDİR?
Hac, belirli zaman, mekan ve kurallar çerçevesinde yerine getirilen bir ibadettir. Hac ibadetinin kabulü için gerekli şartlar, kişinin Müslüman olması, ergenlik çağına gelmiş olması ve akli dengesinin yerinde olması, hac mevsiminde Mekke'de bulunmasıdır. Bu şartları sağlayan kişinin hac ibadeti, fıkhi açıdan geçerlidir.
Ancak, kura yöntemiyle hacca gidemeyenlerin, farklı meslek vizeleriyle hacca gitmeleri, yalan beyan anlamına geleceğinden dinen uygun değildir. Allah'ın emirlerine uymakla beraber, yalan söyleme yasağını ihlal etmek İslam ahlakına aykırıdır.