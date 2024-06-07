Hac ile ilgili merak edilen 10 soru ve yanıtları

EVLİ BİR KADIN, KOCASININ İZNİNİ ALMADAN VEYA YANINDA MAHREMİ OLMADAN HAC VEYA UMREYE GİDEBİLİR Mİ?

Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre, kadının hac veya umre yapabilmesi için yanında bir mahrem bulunması gerekir. Şafii mezhebine göre, üç veya daha fazla güvenilir kadın, eş veya mahrem olmadan da hacca gidebilir. Maliki mezhebine göre ise, güvenilir bir grupla beraber kadın tek başına hacca gidebilir.